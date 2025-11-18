Sansores calificó de “cobarde” el asesinato de la regidora Karina Díaz

fuente: excelsior

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román lamentó el asesinato de Karina Díaz Hernández, la regidora del municipio de Palizada, quien recibió múltiples disparos.

A través de sus redes sociales, Sansores compartió un mensaje para Díaz, en el que destacó la sensibilidad y compromiso de la regidora “dejaron huella en quienes la conocimos y compartimos con ella la lucha y la defensa de sus ideales”.

La mandataria condenó el acto que calificó de cobarde, señalando el dolor e indignación que despierta el crimen en la sociedad. Además, afirmó el compromiso de mantener viva la memoria de Karina a través de la búsqueda de la verdad y la aplicación de justicia.

Sobre el avance del caso, Layda Sansores aseguró: “Las investigaciones ya están en curso y se realiza con vigor”. Asimismo, expresó su solidaridad hacia los familiares y amigos de la víctima, a quienes dirigió un mensaje de acompañamiento: “A su familia y amigos, mi abrazo fraterno, mi cariño y toda mi solidaridad”.

Asesinato de Karina Díaz

El día de ayer asesinaron a balazos a la regidora del municipio de Palizada, Campeche, Karina Aurora Díaz Hernández quien era militante de Morena y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura.

Este hecho sucedió tan solo dos días después de la visita que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estado, donde Díaz estuvo presente apoyando a la mandataria.

El ataque, perpetrado por dos agresores en una zona urbana, provocó protestas comunitarias y reacciones de condena de autoridades estatales y federales. Tras el crimen, habitantes se congregaron frente a la clínica donde fue atendida, exigiendo mayor seguridad y respuestas inmediatas a las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó que la víctima falleció mientras recibía atención médica y que se han iniciado las investigaciones correspondientes. El organismo detalló que se siguen los protocolos habituales, incluyendo trabajo de campo, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

Díaz Hernández era reconocida por su activismo en temas educativos y sociales, así como por su postura crítica hacia la administración local encabezada por Pedro Ayala Cámara. Contaba con una licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y estaba afiliada a la Sección 04 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).