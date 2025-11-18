Arturo Medina detiene sesión del Congreso, saca a diputados a atender a campesinos

Arturo Medina, líder del PRI en el Congreso del Estado, detuvo la sesión del Poder Legislativo y pidió que las y los diputados salieran a atender a los agricultores que se manifestaban para solicitar respaldo ante la nueva Ley de Aguas impulsada por el régimen morenista.

Medina se dirigió a los agricultores y expresó su respaldo ante lo que calificó como un atropello, al considerar que la nueva ley promovida por Morena pretende quitarle valor a la tierra al desvincularla del agua.

Reprochó que la propuesta de Morena criminalice a los agricultores y convierta el agua en una herramienta de control político al centralizar todas las decisiones sobre este recurso.

El legislador manifestó a los manifestantes que “en Chihuahua nos sentimos orgullosos de ustedes y de su valentía”, y aseguró que no es fácil enfrentar a políticos represores como los de Morena.

“Ahora resulta que quieren decirles quién puede sembrar y quién no; quién puede saciar la sed de su ganado y quién no… pero en Chihuahua se van a topar con pared, porque aquí no nos doblamos”, enfatizó.

Durante el acto, el coordinador legislativo se comunicó con legisladores federales del PRI y transmitió a los agricultores el compromiso de estos para atenderlos en sus próximas convocatorias y respaldarlos en la lucha legislativa para frenar la intentona de Morena de controlar la política desde el chantaje con el agua.