Reducen carriles en Teófilo Borunda por obra de dren pluvial

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, reitera a la ciudadanía la reducción de carriles en la avenida prolongación Teófilo Borunda, debido a la construcción de un dren pluvial en la colonia Barrio el Bajo, obra del programa Presupuesto Participativo que busca mejorar la conducción del agua pluvial y prevenir inundaciones en la zona.

Se exhorta a las y los automovilistas a circular con precaución a partir de este lunes 17 de noviembre, labores que iniciaron desde las 9:00 am. El carril lateral de la avenida prolongación Teófilo Borunda, a la altura del Hospital General de Chihuahua “Dr. Salvador Zubirán Anchondo” y con dirección hacia la avenida Carlos Pacheco, se verá afectado durante el desarrollo de los trabajos.

Asimismo, la calle 39, desde la avenida prolongación Teófilo Borunda hacia la calle Ejército Mexicano, quedará habilitada únicamente para el tráfico local.

Como rutas alternas, las personas que circulen en sentido poniente-oriente por la avenida prolongación Teófilo Borunda podrán continuar por el carril central y el de extrema izquierda para incorporarse a la vialidad Sacramento. También podrán utilizar las avenidas de la Junta y Benito Juárez para dirigirse hacia la avenida Pacheco, así como la calle Jesús García para conectarse con la avenida de las Industrias.

Este proyecto, ganador del Distrito 15 en la más reciente edición del Presupuesto Participativo, obtuvo más de 800 votos y contempla una inversión superior a los 6 millones de pesos.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia y colaboración de la ciudadanía durante la realización de estos trabajos, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.