Crítica Xóchitl Contreras engomado “ecológico” para Juárez

Ante la ola de desinformación que se ha intentado sembrar en torno a la iniciativa presentada por la diputada Xóchitl Contreras sobre el engomado ecológico, la legisladora aclaró que jamás se propuso eliminar dicho engomado. Señaló que el objetivo siempre ha sido detener abusos, regresarle su sentido original y asegurar que cumpla su propósito: proteger la salud de las y los juarenses mediante un mecanismo ambiental real, no —según agregó— “un esquema recaudatorio convertido en negocio para unos cuantos”.

La diputada indicó que en días recientes se ha intentado manipular la opinión pública afirmando que la iniciativa provocó una caída en las verificaciones y afectó las ventas de los centros de verificación. Explicó que incluso se ha buscado responsabilizarla por supuestos daños económicos a empresarios, pese a que —subrayó— “la verificación ecológica dejó de operar como un servicio público con sentido ambiental y pasó a ser una caja recaudatoria del municipio, sin transparencia, sin controles y con reiteradas denuncias de corrupción”.

Ante las declaraciones de concesionarios y de diversos funcionarios municipales, incluidos regidores y el director de Ecología —a quienes la legisladora señaló como enviados por el presidente municipal Cruz Pérez— Contreras precisó:

Su iniciativa mantiene la verificación ecológica, pero reduce abusos. Detalló que propone bajar el costo del engomado de $339.48 a $226 pesos, limitar las multas de $3,394 a $339 pesos y otorgar 30 días de plazo para obtener el engomado sin sanciones. Afirmó que estas medidas no afectan a quienes actúan con legalidad, sino que buscan ordenar un sistema que se ha convertido en una carga injusta para miles de familias. Reiteró que el programa es necesario para combatir la contaminación y proteger la salud de Juárez.

“Lo que sí cuestiono —y seguiré cuestionando— son los cobros excesivos y desproporcionados que se aplican únicamente en Ciudad Juárez”, declaró. Agregó que de los 67 municipios del estado, solo en Juárez se cobran tarifas tan elevadas y que, “lo más grave”, ese dinero no se destina realmente a acciones ecológicas.

La legisladora también comentó que algunos funcionarios municipales han intentado justificar el manejo actual del engomado afirmando que el programa contribuye a pavimentar calles. “Así de claro —mencionó— aunque ahora algunos pretendan vender la idea de que el engomado ecológico pavimenta calles. Al parecer, la nueva teoría municipal es que un programa ambiental sirve para tapar baches”.

Xóchitl Contreras precisó que su iniciativa no solo busca reducir costos y multas, sino garantizar que el 100% de lo recaudado por el engomado ecológico se destine a acciones ambientales. “Si el programa se llama ecológico, lo mínimo es que sus recursos se utilicen para ecología, no para justificar obra pública ni decisiones del presidente municipal”, señaló.

Respecto a las declaraciones de concesionarios que aseguran haber perdido hasta 95% de sus revisiones por supuestos efectos de sus declaraciones, la diputada indicó que el descontento ciudadano no deriva de la iniciativa, sino de “los cobros excesivos, las multas desmedidas y la falta de transparencia del esquema actual”. Subrayó que “es más fácil culpar a una diputada que aceptar que la ciudadanía está harta de tarifas injustas”.

Finalmente, la diputada Xóchitl Contreras reafirmó que seguirá trabajando para que la verificación ecológica sea un verdadero instrumento de protección ambiental y no —según dijo— “un pretexto para recaudar ni un castigo económico para las familias juarenses”.