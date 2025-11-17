Previenen violencia con actividades en Camargo y NCG

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, durante noviembre el DIF Estatal lleva las Jornadas de Prevención de Violencia Sexual a diferentes puntos, esta vez con actividades en 14 jardines de niños de Camargo y Nuevo Casas Grandes.

Las dinámicas incluyeron una plática especializada en la materia, en la que se enseñó a las y los infantes a identificar las partes de su cuerpo, reconocer situaciones de riesgo y conocer los cuatro pasos fundamentales de la prevención, para fortalecer su autocuidado y brindar herramientas que favorezcan la protección oportuna.



Además, se realizaron actividades lúdico-educativas diseñadas para fortalecer valores como el respeto, el compañerismo, la responsabilidad y la inclusión, a fin de que aprendan de manera dinámica, clara y segura.

Estas acciones forman parte de la campaña estatal “Cuenta Conmigo, Tu Familia es Primero”, que impulsa el Fortalecimiento Familiar, la crianza afectiva y la construcción de entornos protectores, orientados a garantizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

El Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, se conmemora cada 19 de noviembre con la finalidad de visibilizar y promover políticas para prevenirlo.

Las Jornadas de Prevención de Violencia Sexual del DIF Estatal concluirán este miércoles en Hidalgo del Parral, en un evento que se llevará a cabo en coordinación con el DIF Municipal y los centros escolares de la localidad.