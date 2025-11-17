Imparte curso sobre herbolaria a adultos mayores del Club del Abuelo “Primaveral”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), imparte un curso de herbolaria a integrantes del Club del Abuelo “Primaveral” para que aprendan el uso responsable de plantas medicinales y la elaboración de productos naturales.

El taller, con una duración total de 50 horas, se desarrolla en sesiones programadas los días lunes, miércoles y viernes, con el objetivo de brindar a las y los abuelitos conocimientos de dicho tema.

“Es muy importante el estudio de las plantas para cuidar nuestra salud”, expresaron beneficiaras del curso quienes también ya han elaborado shampoos, cremas y otros preparados.

Asimismo, la coordinadora del club Soledad Torres expresó que “pertenecer al club ha sido muy favorable para nosotras, este curso de herbolaria nos ayuda a crecer en conocimiento, nos sentimos nuevas, nos sentimos importantes a parte es un momento muy unido, yo invitaría a todas las colonias que puedan integrar un club del abuelo”.

La instructora del curso, Jessica Cárdenas, destacó que durante las sesiones se desarrollan diversas fórmulas herbolarias, con la finalidad de que las participantes puedan utilizarlas para beneficio propio y de sus familias, o incluso para emprender algún proyecto.

Agregó que todos los productos elaborados cuentan con respaldo teórico y práctico: “Todo es natural; las recetas que impartimos cuentan con un sustento detrás. Nada puede afectar su salud. También se les brindan indicaciones sobre la duración de los productos, dosis y contraindicaciones, y hacemos hincapié en que, si tienen algún padecimiento particular, estos productos no sustituyen sus tratamientos médicos”.

La finalidad de la conformación de los Clubs del Abuelo es atender mejor las necesidades de los adultos mayores y generar un vínculo directo con el Gobierno Municipal.

Para mayor información sobre estas actividades, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 072 o al 614-200-48-00, extensión 6510 con línea directa al departamento del Club del Abuelo en un horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a jueves y viernes de 8:30 am a 2:00 pm.