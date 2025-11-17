Exige Alex Domínguez frenar la violencia y actuar contra el crimen organizado

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alejandro Domínguez Domínguez, exigió al Gobierno Federal enfrentar con decisión al crimen organizado ante la creciente ola de violencia en el país.

Recordó que el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, así como los episodios diarios de violencia registrados en distintas regiones, evidencian “la indolencia y el abandono de la 4T en materia de seguridad pública”.

El legislador priista afirmó que el malestar ciudadano es cada vez más evidente y que las recientes marchas realizadas este fin de semana en todo México reflejan la exigencia social de acciones firmes que permitan recuperar la paz.

“Es un sentimiento de la sociedad en general. Las marchas y protestas fueron para exigir acciones contundentes que nos lleven a tener paz en todo México”, expresó Álex Domínguez.

Reiteró que el tricolor continuará señalando las fallas del Gobierno Federal y proponiendo alternativas, pero insistió en que la responsabilidad principal recae en la federación quien controla las instituciones de seguridad a nivel nacional y poco o nada hace para la tranquilidad de los mexicanos y chihuahuenses.