Fortalece alianza SEyD con Fundación Axcel en Juárez

Con el propósito de fortalecer las alianzas y la cooperación con empresas y asociaciones que aportan a la educación herramientas de carácter tecnológico, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez, se reunió con directivos de la Fundación Axcel (Funax) en Ciudad Juárez.

El funcionario señaló que Funax apoya el fortalecimiento de la educación de las niñas y niños en el modelo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés).

“Abre un espacio donde los estudiantes pueden trabajar con distintos modelos desde una unidad móvil, tanto en las escuelas como en sus propias instalaciones, para introducirlos en el mundo de la tecnología y darles más herramientas en su formación, con mayores capacidades académicas y tecnológicas”, expresó.

Enfatizó que es importante que la educación retome una movilidad más ágil, para abrir los espacios de formación acorde a las exigencias de estos tiempos.

En la reunión estuvo presente Ivonne Aguilera González, presidenta del Consejo de Funax; Michelle Ramírez Santillán, coordinadora de programas del organismo y Karla Solís Esquivel, directora operativa, quienes informaron al titular de la SEyD el trabajo realizado en la frontera.