Supervisa Sindicatura tianguis en Expo Liber Buen Fin 2025

La Sindicatura Municipal, encabezada por Olivia Franco, llevó a cabo un operativo de supervisión en Expo Liber Buen Fin 2025, con el objetivo de verificar el cumplimiento de medidas de seguridad y la vigencia de permisos en los más de 150 puestos instalados.

Durante el recorrido, se puso especial atención a los comercios que manejan alimentos, donde es obligatorio contar con extintores en buen estado, en coordinación con Gobernación Municipal, Seguridad Pública y Protección Civil.

Se detectaron algunas áreas de mejora, y los casos fueron a tendidos de manera inmediata.

La Síndica enfatizó que estos operativos tienen un carácter preventivo y no buscan sancionar. “Nuestro objetivo es garantizar que cada espacio de comercio popular sea seguro tanto para quienes trabajan como para quienes lo visitan”, señaló.

Olivia Franco destacó que la seguridad en los tianguis depende del trabajo conjunto entre autoridades y comerciantes.

“Les pedimos revisar constantemente la caducidad de sus equipos y mantener sus permisos actualizados. Pequeñas omisiones pueden convertirse en riesgos mayores”, advirtió.

La funcionaria recordó que los tianguis son parte esencial de la economía local y deben operar bajo condiciones adecuadas.

“Estamos aquí para acompañar, orientar y vigilar que todo se haga conforme a la normatividad. El orden es clave para que estos espacios sigan creciendo y brindando servicio a las familias”, concluyó.