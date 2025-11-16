Amarra España clasificación al Mundial

Fuente: El País

La Roja ha aplastado a Georgia gracias a los goles de un gran Mikel Oyarzabal, que marcó doblete, y de Zubimendi y Ferran. Los de De la Fuente, por ahora, han protagonizado una clasificación perfecta: pleno de victorias, 19 goles a favor y cero en contra. El triunfo frente al combinado georgiano permite a los de Luis de la Fuente llegar a la última jornada ante Turquía prácticamente con la plaza asegurada.

Una notable actuación bajo palos de Giorgi Mamardashvili, firmando tres paradas de valor gol, han separado a España de una victoria mucho más abultada en Tiflis. Georgia no ha tenido la capacidad de aguantar ni competir frente a la ‘roja’, que ha firmado una exhibición de principio a fin, con una velocidad en el juego y un ritmo en la secuencia de pases que han ido abriendo grietas en el muro defensivo rival.

Pleno de puntos firmando 15 de 15 posibles. Cinco victorias, 19 goles a favor y cero en contra. Brillante fase clasificatoria de España, que aún con todo no tiene certificada de forma matemática su participación en el Mundial 2026. Su clasificación es virtual, valiéndole como resultados la victoria, el empate o una derrota por un margen inferior a los ocho goles frente a Turquía en La Cartuja de Sevilla.

Los goles de Ferran Torres, de Martín Zubimendi y el doblete de Mikel Oyarzabal tumban a Georgia (0-4), acariciando el billete con destino al Mundial 2026. El triunfo de Turquía contra Bulgaria no permite a la ‘roja’ certificar matemáticamente la clasificación mundialista, dándole la opción de cerrarlo en unos días en La Cartuja de Sevilla. No ha especulado el combinado español, tomando ventaja antes del cuarto de hora con el penalti transformado por Mikel Oyarzabal. Exhibición con balón y de repertorio de movimientos, con una velocidad en el juego que ha sido demasiado para el equipo caucásico.