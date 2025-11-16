Impulsa Municipio, Equinoterapia y Terapia Sensorial para niños

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a la comunidad a conocer los beneficios de la Equinoterapia, que utiliza el movimiento del caballo para estimular diferentes áreas del cuerpo y del sistema nervioso de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Esta intervención puede ayudar a personas con discapacidad motriz, parálisis cerebral, trastornos del neurodesarrollo, lesiones neurológicas o dificultades emocionales. Cada sesión es guiada por personal capacitado que cuida la seguridad del usuario y del caballo, ofreciendo un acompañamiento cercano durante todo el proceso.

La Equinoterapia contribuye a mejorar la postura y el tono muscular, favorecer el equilibrio y la coordinación, y apoyar la comunicación y el lenguaje. Además, muchas personas logran sentirse más seguras, motivadas y con mayor independencia en sus actividades diarias.

El Gobierno Municipal, también pone a disposición de la ciudadanía el Área de Terapia Sensorial, un espacio creado para que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan trabajar sus sentidos mediante actividades diseñadas especialmente para ello.

En esta área se fortalecen aspectos como la integración de estímulos visuales, auditivos y táctiles, así como la regulación emocional y conductual. También se apoya la atención, el equilibrio, la planificación motriz y el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación.

El IMPAS invita a las familias interesadas a acercarse para recibir información sobre estas terapias, evaluaciones y orientación profesional, con el objetivo de ofrecer un acompañamiento adecuado a quienes lo necesiten. Para más información, puedes llamar al 072, extensiones 2259, 2260 o 2261, o visitarnos en Calle Acueducto 8212, Colonia Peña Blanca, con un horario de 12:00 p.m a 7:00 p.m.

Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar servicios que apoyen el desarrollo físico, emocional y sensorial de la comunidad, ofreciendo espacios seguros y profesionales para que niñas, niños, jóvenes y adultos encuentren acompañamiento y atención que responda a sus necesidades.