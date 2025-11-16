Apoya Maru a madres de familia afectadas por lluvias

Con el propósito de apoyar a las madres de familia de Chihuahua capital afectadas durante la temporada de lluvias, Maru Campos les entregó vales de menaje que contribuirán a recuperar un poco de lo perdido tras las inundaciones registradas durante el temporal lluvioso.

Acompañada del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, la Gobernadora se reunió con representantes de diferentes colonias, a quienes expresó su respaldo y compromiso para hacer frente a la adversidad.

“Nos dolió mucho lo que vimos en las inundaciones. Yo les dije que en cuanto terminaran las lluvias les íbamos a ayudar, a traerles lo que perdieron y que duele, porque les costó: son sus colchones, sus sillones y sus refrigeradores”, detalló la mandataria durante el encuentro.

Ciudadanas de colonias como El Porvenir, Juan Güereca, Infonavit Nacional, 2 de Junio, entre otras, recibieron los vales con los cuales, podrán acudir a la mueblería de su preferencia y adquirir el mobiliario que necesiten.

“Yo les dije, vamos a hacer algo y vamos a traerles esto que necesitan”, indicó Maru Campos al hacer la entrega de los apoyos.

Estas acciones fueron posibles gracias a un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Hacienda, Desarrollo Humano y Bien Común, así como a las gestiones de las diputadas Manque Granados, Joss Vega y Nancy Frías.

“Hemos salido adelante a las condiciones difíciles. Estamos juntos, entonces hay que mantenernos unidos. Que no decaiga ese ánimo”, concluyó la Gobernadora tras repartir los vales.

Entre los artículos a los que podrán acceder se encuentran colchones, refrigeradores, sillones, estufas, electrodomésticos y más.

Eva, una de las beneficiarias, agradeció el apoyo y el acompañamiento constante del Gobierno del Estado, ante el desastre que vivieron durante el temporal de lluvias.

“Gracias por su apoyo y el del secretario, por no quitar el dedo del renglón, sabíamos que podíamos confiar en ustedes y ahora podremos comprar nuestros mueblecitos que tanto nos hacían falta. Gracias por ir a donde nadie va y escucharnos”, comentó.