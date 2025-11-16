Inspira Sahir Rentería a jóvenes con mensaje de emprendimiento social



El empresario Sahir Rentería, director general de Rewo Ferreterías, impartió la conferencia “Pasión empresarial con causa social” durante el foro Líderes Pro México, donde llamó a los jóvenes a impulsar proyectos que combinen emprendimiento y compromiso comunitario. Rentería compartió la evolución de Rewo, empresa fundada por su abuela y transformada por él hacia un modelo moderno y socialmente responsable, destacando iniciativas como “REWOdélame el Cantón”, con la que se remodelan viviendas de familias vulnerables. Ante los asistentes, subrayó que el liderazgo debe basarse en la empatía, la humildad y el propósito social, e invitó a las nuevas generaciones a participar activamente en la construcción de un México más solidario.

