Participan hijos de Shakira en Zootopia 2

Fuente: Quién

Reportero: Luisa Illescas M.

Shakira y sus hijos, Milán Piqué Mebarak y Sasha Piqué Mebarak asistieron al evento combinados usando ropa de color lavanda. En el caso de Shakira, vistió un vestido entallado de mangas largas y cuello alto con una abertura en la pierna, mientras que Sasha y Milán usaron trajes iguales con camisas blancas y moños también en color lavanda.

Durante las entrevistas que se le realizó en la alfombra roja, Shakira declaró que estaba muy emocionada de regresar a este proyecto junto a sus hijos, ya que para la primera película Milán tenía apenas tres años y Sasha uno. En esta ocasión, no solo acompañaron a su mamá durante el proceso de escribir y grabar la nueva canción de la película, también pudieron dar voz a dos personajes.

En 2016, Shakira dio vida al personaje de Gazelle en la película de Disney, Zootopia, hoy, 9 años después, regresa nuevamente a prestar su voz para la secuela del filme, aunque esta vez no lo hace sola ya que sus hijos Milán y Sasha también dieron voz a dos personajes de la película.

A sus 12 y 10 años, Milán y Sasha han hecho su primer trabajo como actores de voz ya que interpretaron a los hermanos pequeños del personaje principal, Judy Hopps, quien es una coneja que llega a la ciudad de Zootopia para convertirse en la mejor policía a pesar de ser un animal de presa y no un depredador como sus compañeros.

Recordemos que Shakira interpreta a Gazelle, una gacela que es la estrella de pop más famosa de Zootopia y que en la primera película presenta la canción Try Everything. Para esta segunda película, Shakira creó la canción Zoo, en cuyo video musical también aparece vestida de morado y con cuernos como los de su personaje Gazelle.