Realizan mitin Generación Z en Plaza del Ángel

Cientos de jóvenes se concentraron este sábado en la Plaza del Ángel para participar en un mitin convocado por el movimiento Generación Z México, como parte de la movilización nacional para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. El acto, que se desarrolló de manera pacífica, incluyó breves intervenciones de participantes que denunciaron la violencia, la impunidad y la falta de seguridad en el país.

El movimiento, surgido principalmente desde redes sociales, tomó fuerza tras la muerte de Manzo el pasado 1 de noviembre, convirtiéndose en un símbolo del hartazgo juvenil frente a la inseguridad. Aunque organizaciones ciudadanas y jóvenes subrayaron el carácter apartidista del mitin, éste se dio en medio de polémicas: el Gobierno federal ha señalado que detrás de la convocatoria habría una campaña de desinformación financiada con millones de pesos, mientras que críticos acusan a actores políticos de intentar capitalizar el descontento social.

La manifestación en Chihuahua ocurrió bajo medidas preventivas alrededor de edificios públicos y concluyó con un llamado de los asistentes a continuar alzando la voz por un México más seguro y con instituciones más transparentes.