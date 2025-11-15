Integran Consejo Municipal de Participación Social en la Educación



La Regidora presidenta de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de Chihuahua Myrna Monge Meléndez dio a conocer que se instaló el Consejo Municipal de Participación Social en Educación CMPSE) convocado por el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación Mario García y que tiene como objetivo fortalecer el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para impulsar mejores condiciones educativas en Chihuahua y garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes.

Fue en las instalaciones del PECUU de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) donde se llevó a cabo la sesión en la que se instaló dicho consejo el cual estará presidido por el Prof. Rafael Ortega Rivera.

Asimismo, quedaron como integrantes: la Regidora presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Blanca Patricia Ulate Bernal; la titular de la Coordinación de la Red de Ciudades Educadoras; Mtra. Indra Manzo Rascón; el representante sindical de la sección 8va del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Prof. Rafael Ortega Rivera; el representante sindical de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Prof. José Alfredo Torres Macías y padres y madres de familia de escuelas primarias de la ciudad de Chihuahua.

Las atribuciones que competen a este consejo es la de gestionar ante las diferentes instancias competentes, el mejoramiento de los servicios educativos, el fortalecimiento a la infraestructura escolar y el equipamiento de los centros escolares; Establecer la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes;

Promover la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los diferentes programas y estrategias impulsadas por parte de Gobierno Municipal, con la finalidad de afianzar su salud física, emocional y su desarrollo integral; Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales, de la comunidad escolar.

Coadyuvar a nivel municipal en actividades de protección civil, seguridad y emergencia escolar, así como difundir campañas y programas preventivos sobre delitos que se pueden cometer en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre otros informó la Regidora Myrna Monge.

