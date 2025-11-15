Cambian alumbrado LED en Granjas Cerro Grande

Con el objetivo de llevar iluminación de calidad a todos los sectores de la población, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, finalizó la modernización del alumbrado público LED en la colonia Granjas Cerro Grande, beneficiando a 3 mil 500 ciudadanos habitantes del sector.

Con una inversión de 1 millón 176 mil pesos, se sustituyeron 227 luminarias antiguas por luminarias modernas LED, la cual ahora brinda una mejor iluminación, seguridad y tranquilidad para quienes viven o transitan diariamente por las calles de la mencionada colonia.

Ahora las niñas, niños y familias de la colonia Granjas Cerro Grande, pueden salir de sus hogares, trabajos y escuela con la tranquilidad de que podrán caminar y jugar seguros por las calles de su colonia.

Siendo la modernización del alumbrado público uno de los ejes principales para el alcalde Marco Bonilla, Municipio está trabajando trabaja en la colonia Secretaría de la Marina, para que ser una más de 680 colonias en Chihuahua Capital que ya cuentan con luminarias led.

Con este tipo de acciones es como el Gobierno Municipal, continúa brindando trabajo y resultados a las y los ciudadanos e invita a la ciudadanía a realizar sus reportes por fallas en el sistema del alumbrado público en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) en el número 072 o bien en la aplicación “Marca el Cambio”, la cual se descarga de manera fácil y rápida; además de ser muy manejable a la hora de usar.