Gardenia Music Fest 2025 apuesta por fortalecer la escena electrónica local

Con el objetivo de impulsar el talento emergente y posicionar a la ciudad como un punto clave para la música electrónica en México, se presentó oficialmente el Gardenia Music Fest 2025, un evento que reunirá a siete DJs nacionales en un mismo escenario.

Durante la rueda de prensa, los organizadores destacaron que esta edición busca no solo ofrecer un espectáculo musical, sino también abrir espacios para que el público conecte con nuevas propuestas sonoras en un ambiente seguro, diverso y lleno de creatividad.

El encuentro se llevará a cabo el 22 de noviembre en El Gardenia Brewery, un espacio que ha ganado popularidad por su impulso a la cultura alternativa y por albergar proyectos independientes. La mezcla de cerveza artesanal con sets en vivo promete convertirse en una fórmula ganadora para quienes buscan experiencias distintas en Chihuahua.

Los organizadores adelantaron que el festival forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la comunidad electrónica local y atraer futuros eventos de mayor escala.

El Gardenia Music Fest 2025 se presenta así como una apuesta fresca, con visión de crecimiento y un enfoque claro: darle un nuevo impulso a la vida nocturna y musical de la capital.