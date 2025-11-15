Reconoce Isela Martínez la creación de alianzas por Bonilla para fortalecer a emprendedores



La coordinadora de la Fracción edilicia del PAN aseguró que el Alcalde Bonilla continúa apostando por el emprendimiento, la innovación y la competitividad.

La regidora Isela Martínez Díaz destacó la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan la economía local y reconoció el trabajo del alcalde Marco Bonilla y de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad por su respaldo constante a las y los emprendedores de Chihuahua, como lo fue la entrega de apoyos a 100 emprendedores Chihuahuenses a través del programa “Coppel Emprende Chihuahua”.

Esta colaboración entre la Fundación Coppel, el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C. (CELIDERH), brinda la oportunidad de que las y los beneficiarios puedan adquirir materiales, herramientas o insumos necesarios para potenciar sus negocios.

Isela Martínez resaltó que estos esfuerzos conjuntos son esenciales para seguir construyendo un ecosistema productivo sólido, donde las personas emprendedoras cuenten con oportunidades reales para crecer.

“Cuando sumamos esfuerzos y fortalecemos capacidades, abrimos puertas a más familias chihuahuenses para mejorar sus ingresos y desarrollar proyectos que transforman su entorno buscando una prosperidad permanente y no un bienestar pasajero”, expresó.

Además, destacó que cada beneficiario recibirá un incentivo en especie equivalente a 8 mil pesos, a través de CELIDERH A.C., destinado a fortalecer sus actividades comerciales. Este programa contempla capacitación en temas como finanzas, contabilidad, marketing y administración, herramientas fundamentales para un emprendimiento exitoso.

Finalmente, la regidora Martínez reiteró que el Gobierno Municipal de Chihuahua continúa apostando por el emprendimiento, la innovación y la competitividad, factores clave para fortalecer la economía y generar más oportunidades para las familias chihuahuenses.

