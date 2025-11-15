Esperan fecha de inauguración de rehabilitación de la ciclopista de la Deportiva

La rehabilitación integral de la ciclopista de la Ciudad Deportiva ya se encuentra totalmente terminada y lista para su reapertura al público, informó Carlos Rivas, director de Obras Públicas del Gobierno Municipal, quien señaló que ahora solo están a la espera de definir la fecha oficial de inauguración.

El proyecto —uno de los más votados en el Presupuesto Participativo 2025— implicó la renovación de la carpeta asfáltica, la instalación de nuevas luminarias LED, la rehabilitación de gradas y palapa, la sustitución de malla ciclónica y la aplicación de pintura en diversas áreas. Con estas mejoras, la ciclopista ofrecerá un espacio más seguro, funcional y atractivo para miles de ciclistas, corredores y familias que utilizan diariamente este icónico punto deportivo de la ciudad.

Durante los trabajos, la pista permaneció cerrada debido a la magnitud de la intervención, pero el municipio confirmó que las obras ya cumplieron al 100% con lo programado. La modernización del espacio beneficiará a más de 20 mil usuarios habituales, además de posicionarlo como una de las pistas urbanas mejor acondicionadas en la región.

Rivas destacó que la participación ciudadana fue clave para que esta obra se realizara, pues la propuesta surgió directamente de vecinos, colectivos ciclistas y organizaciones que impulsaron su inclusión en la consulta del Presupuesto Participativo.

La autoridad municipal anunciará próximamente el día y la hora de la inauguración para reabrir oficialmente la ciclopista y entregar el espacio completamente renovado a la comunidad deportiva de Chihuahua.