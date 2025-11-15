Marchan por Carlos Manzo en Chihuahua

Un contingente de manifestantes recorrió la avenida Universidad la mañana de este lunes para exigir el esclarecimiento de la muerte del activista Carlos Manzo. La movilización partió desde la glorieta de Pancho Villa, donde los asistentes se congregaron con banderas, mantas y carteles en respaldo al también defensor comunitario.

Desde los primeros minutos de la marcha, los participantes corearon consignas dirigidas al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien varios de ellos responsabilizaron políticamente del caso. Durante el recorrido se escucharon gritos de protesta y acusaciones directas contra las autoridades, mientras los contingentes avanzaban de forma paulatina por la vialidad.

Aunque la circulación se mantuvo abierta en la mayor parte del trayecto, autoridades de tránsito implementaron un cierre parcial de carriles en dirección al Centro para facilitar el avance de los manifestantes. Elementos de seguridad acompañaron el desplazamiento para resguardar a los asistentes y ordenar el flujo vehicular.

Organizadores de la movilización señalaron que el objetivo principal es demandar que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Manzo, al tiempo que reprocharon la actuación del gobierno federal. Hasta el momento, la marcha se desarrolla sin incidentes relevantes.