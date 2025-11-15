Llama Ruby “cretina” a Sydney Sweeney

Fuente: Independent Español

Ruby Rose arremetió contra Sydney Sweeney en una diatriba en las redes sociales sobre su papel en la nueva película biográfica de boxeo, Christy.

Dirigida por David Michôd y estrenada en cines el pasado viernes, el drama deportivo está protagonizado por Sweeney, de 28 años, en el papel de la leyenda del boxeo femenino Christy Martin, que compitió en el ring de 1989 a 2012 y ostentó el título femenino de peso superwélter del Consejo Mundial de Boxeo en 2009.

En un comunicado compartido en Threads, la estrella de Orange Is the New Black, Rose, de 39 años, afirmó que en un principio ella estaba contemplada para interpretar a Martin, a quien se refiere como “Cherry”.

“El guion original de Christy Martin era increíble. Te cambia la vida. Yo estaba contemplada para interpretar a Cherry”, escribió.

“Todos tenían experiencia con el material básico. La mayoría de nosotros éramos gays. Es parte de por qué me quedé en la actuación. Perder papeles es algo que pasa todo el tiempo”, continuó Rose.