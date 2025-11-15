Firma Estado y Minera San Julián convenio de colaboración

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), firmó un convenio de colaboración con Minera San Julián S.A. de C.V., con el objetivo de fortalecer un entorno competitivo, responsable y sustentable para el desarrollo del sector minero.

El acuerdo fue suscrito por Octavio Martín Alvídrez Ortega, director general de Fresnillo PLC; Christopher Ávila Mier, director de Relaciones Gubernamentales de Industrias Peñoles; y el secretario Ulises Fernández.

Con la alianza, se busca fomentar inversiones sostenibles y promover el conocimiento público de los proyectos mineros que impulsan el desarrollo regional.

Fresnillo PLC es la empresa minera líder en producción de plata y oro en México, con operaciones que generan empleo, desarrollo social y económico en las comunidades donde se encuentra, por lo que su presencia en Chihuahua representa un motor clave para la economía regional.

“Reconocemos la relevancia estratégica del sector minero para el desarrollo económico de Chihuahua. El Gobierno del Estado reafirma su compromiso como aliado del sector, promoviendo prácticas responsables y sustentables que contribuyan al crecimiento y bienestar de nuestras comunidades”, afirmó el secretario Ulises Fernández.