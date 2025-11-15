Extienden plaza de verificación para autotrasportes

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa a los permisionarios del Autotransporte Federal que se extenderán -hasta el 31 de diciembre de este año-, las verificaciones de condiciones físico-mecánicas y de emisiones contaminantes para el primero y segundo periodo del presente año.

Lo anterior, con el propósito de garantizar el cumplimiento eficiente y efectivo de las obligaciones normativas y fortalecer la seguridad vial, así como cumplir con los niveles mínimos de emisiones contaminantes en beneficio del medio ambiente.

Asimismo, aquellos conductores que no hayan podido obtener una cita en el sistema, se les informa que la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT) ha duplicado la capacidad de atención en sus unidades médicas y, adicionalmente, podrán obtener citas extraordinarias como parte de la Jornada de Medicina en el Transporte 2025 – 2026.

Los interesados podrán registrarse en la página: https://micrs.sct.gob.mx/index.php/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/tramites-y-servicios/control-citas.

Dichos avisos serán emitidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF).