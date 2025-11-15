Estos son los clasificados al Mundial 2026

Fuente: La Razón

Reportero: Diego Chávez Ortiz

Croacia y Francia se convirtieron en la selección 29 y 30 en asegurar su participación en la Copa del Mundo del 2026, luego de que lograron resultados positivos por 4-0 sobre Ucrania y 3-0 a Islas Feroe, respectivamente,para quedarse con el primer puesto de su grupo

Es el cuarto Mundial consecutivo para el equipo liderado por el mediocampista del Milán, Luka Modric, mientras que Les Blues es la octava vez consecutiva que se clasifican a la Copa del Mundo, además de que disputarán el torneo como los actuales subcampeones.

Joško Gvardiol, el defensa del Manchester City, fue el encargado de abrir el marcador y encaminar a Croacia a la victoria para adjudicar el boleto a la Copa del Mundo del 2026, la primera que contará con la participación de 48 selecciones.

odas las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026

México (Anfitrión)

Estados Unidos (Anfitrión)

Canadá (Anfitrión)

Japón-AFC

Irán-AFC

Uzbekistán-AFC

Corea del Sur-AFC

Jordania-AFC

Australia-AFC

Nueva Zelanda-OFC

Argentina-Conmebol

Brasil- Conmebol

Ecuador-Conmebol

Uruguay-Conmebol

Colombia-Conmebol

Paraguay-Conmebol

Marruecos-CAF

Túnez-CAF

Egipto-CAF

Argelia-CAF

Ghana-CAF

Cabo Verde-CAF

Sudáfrica-CAF

Qatar-AFC

Inglaterra-UEFA

Arabia Saudita-AFC

Costa de Marfil-CAF

Francia-UEFA

Croacia-UEFA