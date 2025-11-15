Estos son los clasificados al Mundial 2026
Fuente: La Razón
Reportero: Diego Chávez Ortiz
Croacia y Francia se convirtieron en la selección 29 y 30 en asegurar su participación en la Copa del Mundo del 2026, luego de que lograron resultados positivos por 4-0 sobre Ucrania y 3-0 a Islas Feroe, respectivamente,para quedarse con el primer puesto de su grupo
Es el cuarto Mundial consecutivo para el equipo liderado por el mediocampista del Milán, Luka Modric, mientras que Les Blues es la octava vez consecutiva que se clasifican a la Copa del Mundo, además de que disputarán el torneo como los actuales subcampeones.
Joško Gvardiol, el defensa del Manchester City, fue el encargado de abrir el marcador y encaminar a Croacia a la victoria para adjudicar el boleto a la Copa del Mundo del 2026, la primera que contará con la participación de 48 selecciones.
odas las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026
- México (Anfitrión)
- Estados Unidos (Anfitrión)
- Canadá (Anfitrión)
- Japón-AFC
- Irán-AFC
- Uzbekistán-AFC
- Corea del Sur-AFC
- Jordania-AFC
- Australia-AFC
- Nueva Zelanda-OFC
- Argentina-Conmebol
- Brasil- Conmebol
- Ecuador-Conmebol
- Uruguay-Conmebol
- Colombia-Conmebol
- Paraguay-Conmebol
- Marruecos-CAF
- Túnez-CAF
- Egipto-CAF
- Argelia-CAF
- Ghana-CAF
- Cabo Verde-CAF
- Sudáfrica-CAF
- Qatar-AFC
- Inglaterra-UEFA
- Arabia Saudita-AFC
- Costa de Marfil-CAF
- Ghana-CAF
- Francia-UEFA
- Croacia-UEFA