Inicia Municipio rehabilitación de accesos al plantel 8 del Colegio de Bachilleres

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, inició los trabajos de rehabilitación de los accesos al plantel 8 del Colegio de Bachilleres, tras resultar uno de los proyectos ganadores en la reciente consulta del Presupuesto Participativo 2025.

Con el objetivo de beneficiar a la comunidad estudiantil, se llevará a cabo la instalación de estructura para techumbre en el estacionamiento, la construcción de un túnel techado para el ingreso de las y los estudiantes, así como la colocación de iluminación y rampas de acceso en banquetas.

Estas acciones representan una inversión superior a los 6 millones de pesos.

Gracias al respaldo de más de 10 mil votos en la última edición del Presupuesto Participativo, la casa de los “Búhos” contará con infraestructura renovada que brindará mayor seguridad y comodidad tanto para el estudiantado como para el personal del plantel.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla reafirma su compromiso de impulsar entornos educativos seguros, dignos y funcionales que fortalezcan la formación de las y los jóvenes chihuahuenses.