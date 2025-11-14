Vecinos de Las Haciendas denuncian presencia de presunto ladrón y piden reforzar vigilancia

Habitantes del fraccionamiento “Las Haciendas”, manifestaron su preocupación ante la presencia de un hombre que, presuntamente, ha cometido robos en distintos fraccionamientos del sector.

De acuerdo con testimonios de vecinas y vecinos, el sujeto continúa deambulando por las calles e ingresando a los fraccionamientos para intentar sustraer objetos de viviendas.

Los residentes señalaron que en los últimos días se han registrado varios reportes de intentos de robo, por lo que hicieron un llamado a la comunidad a mantenerse alerta y, en caso de identificar al individuo, comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.

Aseguran que ya han solicitado mayor presencia policial para evitar que la situación escale y que más familias resulten afectadas.

Mientras tanto, piden fortalecer las medidas de seguridad y no dudar en denunciar cualquier actividad sospechosa.