Corral pierde protección: Juez niega suspensión en amparo

Un revés judicial sufrió el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, luego de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México negara la suspensión definitiva en el amparo 791/2024.

Este amparo había sido tramitado por Corral precisamente para evitar cualquier detención por parte de las autoridades del estado de Chihuahua.

Previamente, el exmandatario gozaba de una suspensión provisional que lo protegía temporalmente de ser aprehendido mientras se resolvía el juicio.

Con la negación de la suspensión definitiva, esa protección temporal queda sin efecto.

Aunque el proceso legal sigue su curso para determinar la situación jurídica final de Corral, la negativa abre la posibilidad de que se ejecute cualquier orden de detención pendiente en su contra.