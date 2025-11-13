Descarga Cuelgapp de la Policía Municipal y protégete de llamadas de fraude o extorsiones

Con el fin de proteger a las y los chihuahuenses de llamadas de extorsión o fraudes, el Gobierno Municipal cuenta con una nueva herramienta que ayuda a bloquear los números denunciados como fraude o extorción, esto gracias a una colaboración con el municipio de Querétaro.

Esta aplicación digital fue creada por el municipio Queretano, y al ver la funcionalidad de la misma, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), firmó un convenio de colaboración, para que los chihuahuenses puedan descargarla y protegerse ya que cuenta con más de 10 mil números que han sido reportados como fraudulentos o de extorsión.

Froylan Castillo subdirector de Estado Mayor de la DSPM, informó que utilizar esta aplicación es muy sencillo, solo hay que descargar CuelgApp desde Google Play o App Store, aceptar los permisos que solicita y la app descargará la lista de números fraudulentos y estará lista para funcionar.

Esta app bloquea cualquier llamada de teléfonos que están en la lista, y enviara una notificación, además el usuario puede reportar nuevos números para ayudar a otros, informó el funcionario.

“Es importante que la ciudadanía también colabore reportando estos números, que una vez investigados, se definen como sospechosos”, exhortó Froylan Castillo.

Cuelgapp cuenta ya con más de 58 mil 600 descargas, y se suma a las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Policía Municipal, para brindar mayor protección y seguridad a las familias.