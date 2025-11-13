Provocará nuevo frente frío descenso de temperaturas y heladas en la zona serrana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el paso del frente frío 14, provocará descenso de temperaturas y heladas en la Sierra Tarahumara durante el fin de semana.

Durante la tarde y noche de este jueves, la aproximación del sistema frontal en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, favorecerá un ambiente de frío a muy frío y heladas en la zona serrana.

Para el viernes habrá rachas de viento que pueden superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en las regiones oeste, suroeste, centro y sureste.

Dichas condiciones se registrarán en municipios como Carichí, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Parral.