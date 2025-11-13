Invita a Jornada de Salud por el Día Mundial de la Diabetes

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, invita a la ciudadanía a acudir a la Jornada de Salud que se llevará a cabo este jueves 14 de noviembre, en la Plaza de Armas, de 09:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.



Durante la jornada, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), ofrecerá diversos servicios gratuitos como consulta médica, toma de presión arterial, nutrición, medición de glucosa, tamizaje de fondo de ojo, así como vacunación contra la influenza y COVID-19, entre otros.



La regidora del Partido Acción Nacional (PAN) hizo un llamado a las y los chihuahuenses para aprovechar esta jornada y realizarse chequeos preventivos, ya que detectar a tiempo cualquier alteración en la salud puede marcar la diferencia y evitar complicaciones futuras.



“Cuidarnos es una forma de prevenir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida. Estas jornadas son una oportunidad para atendernos y conocer más sobre cómo mantenernos saludables”, expresó la regidora Borruel.



Además, se invita a las y los asistentes a portar una prenda azul, color distintivo de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, como muestra de apoyo y conciencia sobre la importancia de la prevención.



Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso de promover la prevención y acercar los servicios de salud básicos a todas y todos los chihuahuenses, fomentando una comunidad más informada y saludable.