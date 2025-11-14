Capacita DSPM a jóvenes en el uso de redes, internet y vapeadores para prevenir delitos

Con la finalidad de brindar información a jóvenes acerca de cómo protegerse mientras navegan en internet y sobre el daño que causan los vapeadores, personal de la subdirección de Justicia Cívica y Prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), impartieron pláticas a adolescentes del Centro de Bachillerato del Norte.

Lo jóvenes recibieron información importante a cerca de cuales son los peligros a los que se pudieran enfrentar al interactuar con personas desconocidas, o proporcionar datos personales, que puede ser mal utilizados por ciberdelincuentes para realizar fraudes o extorsiones y deben de protegerse.

Además, se platicó sobre las consecuencias graves que tienen los vapeadores para la salud del consumidor y quien lo rodea, por eso es de vital importancia que se evite utilizarlos.

Estas conferencias se imparten de manera periódica en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, en donde además abordan temáticas como bullying, sustancias nocivas, violencia en el noviazgo y sobre las violaciones al Reglamento de Justicia Cívica, los cuales forman parte de las acciones que implementa el Gobierno Municipal para brindar las y los chihuahuenses entornos más seguros.