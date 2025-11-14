Chihuahua es ejemplo nacional en control del sarampión: secretario

Chihuahua destacó a nivel nacional durante el arranque del proceso para certificar a México como país libre de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) iniciara formalmente la evaluación correspondiente.

El secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza Mendoza, informó que la entidad presentó resultados sobresalientes ante autoridades federales, especialistas epidemiológicos y el equipo internacional encargado de la verificación.

Durante la reunión realizada este lunes, explicó Baeza, los representantes de la OPS y del Gobierno federal compartieron observaciones preliminares que reconocen el avance del estado en la vigilancia, seguimiento y control de la enfermedad.

“El panorama en Chihuahua es favorable. Aunque persisten algunos casos, todos están siendo rastreados y atendidos. No representan un retroceso, forman parte del proceso natural de vigilancia intensiva”, señaló el funcionario.