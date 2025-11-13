Plataforma Centinela: decisión a favor de la seguridad y protección de chihuahuenses: Dip. Xóchitl Contreras”.

Ciudad Juárez, Chih.- La diputada Xóchitl Contreras, del Partido Acción Nacional, fijó su postura ante los recientes señalamientos de los diputados de Morena respecto al proyecto Plataforma Centinela en el estado de Chihuahua, denunciando la doble moral y el cinismo con el que desde Morena se pretende desacreditar una estrategia que ha dado resultados concretos en materia de seguridad.

La diputada destacó que la diferencia es clara:

“En Chihuahua no se toman decisiones para beneficiar intereses personales, se trabaja para salvar vidas y garantizar la seguridad de las familias.”

Xóchitl Contreras señaló que la Plataforma Centinela no es un capricho político ni un negocio disfrazado de infraestructura, sino una herramienta de inteligencia, vigilancia y reacción que ha permitido fortalecer la seguridad, prevenir delitos y brindar protección a la ciudadanía, en contraste con la falta de resultados del Gobierno Federal.

Asimismo, cuestionó el doble discurso de Morena:

“Cuando se trata de sus megaproyectos faraónicos —como la refinería que no refina, el tren que no llega y los hospitales que nunca abren— todo se justifica con la frase mágica: ‘decisión de Estado’. Pero cuando Chihuahua actúa con determinación y visión, entonces lo critican.”

La legisladora reiteró que lo que realmente incomoda a los legisladores de Morena no es el proyecto, sino el ejemplo que Chihuahua está dando al país.

“Chihuahua demuestra que cuando hay voluntad, liderazgo y visión, sí se puede construir seguridad real, sin depender de un Gobierno Federal que se ha desentendido de su obligación más básica: proteger la vida de los mexicanos.”

La diputada Xóchitl Contreras subrayó que en Chihuahua no se improvisa con la seguridad, sino que se trabaja con planeación, inteligencia, tecnología y resultados.

“Y si para fortalecer la seguridad de nuestro estado hubo que actuar con determinación, lo volveríamos a hacer”, afirmó.

Finalmente, lanzó un mensaje directo a la bancada de Morena:

“Antes de hablar de transparencia, empiecen por rendir cuentas de sus propios contratos millonarios, de sus obras sin auditoría y de la corrupción que florece en su administración. Mientras ellos fabrican discursos, Chihuahua construye soluciones. Mientras ellos hablan de austeridad, Chihuahua invierte en seguridad. Y mientras ellos buscan culpables, Chihuahua entrega resultados.”

La diputada Xóchitl Contreras concluyó señalando que la Plataforma Centinela es motivo de orgullo, no de crítica, y que representa una visión que protege, un gobierno que actúa y un estado que no se doblega ante la incompetencia federal.

“Chihuahua invierte en el futuro, en la vida y en la seguridad de su gente. Y eso, aunque les incomode en Palacio Nacional, es lo que diferencia a los gobiernos que trabajan de los que sólo predican.”