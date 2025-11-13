Tribunal de EU frena a Trump y permite que siga viva la alianza Delta-Aeroméxico.

Proceso

Por Camila Ayala Espinosa

La suspensión se otorgó mientras se resuelve la solicitud de ambas aerolíneas para revisar la instrucción de Trump, que exigía desmantelar la alianza antes del 1 de enero.

La alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico podría mantenerse operando, luego de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente la orden del presidente Donald Trump que buscaba darla por terminada.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, aceptó parar la orden.

Esto abre una ventana a la alianza para que continúe vigente mientras se revisa el caso.

Hace un mes, Delta Air Lines y Aeroméxico interpusieron un recurso legal para impedir que su acuerdo sea disuelto, después de que el pasado 15 de septiembre el gobierno estadunidense ordenó poner fin al esquema de colaboración.

La decisión del mandatario republicano surgió tras la inconformidad de su gobierno por el traslado de los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), medida impulsada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Proceso consultó a Aeroméxico, que señaló que todavía “no tiene algún pronunciamiento”.