Participan más de 300 estudiantes en las Convivencias Estatales Deportivas de Telebachilleratos 2025

Con la participación de más de 300 estudiantes procedentes de diversas regiones de la entidad, iniciaron las actividades de las Convivencias Estatales Deportivas de Telebachilleratos 2025.

Autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT) pusieron en marcha las acciones, que tienen como objetivo fomentar la práctica del deporte en un ambiente de armonía, entre el alumnado de los planteles de este subsistema.

Estas competencias forman parte de la estrategia nacional “Cultura de la Paz”, mediante la cual se promueven estilos de vida saludables, la prevención de adicciones y la creación de espacios libres de violencia, particularmente ante el consumo de fentanilo y otras sustancias.

El arranque tuvo lugar en el Polideportivo Luis H. Álvarez, y la declaratoria inaugural estuvo a cargo del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez, quien dijo que el deporte es una de las herramientas más poderosas para alejarse de las adicciones.

“Todos ustedes ya son ganadores, porque están representando a las regiones y planteles donde fueron previamente seleccionados para participar en alguna de las disciplinas deportivas”, expresó el funcionario.

Reconoció el esfuerzo y trabajo del director general del SPAyT, Socorro Olivas Loya, por la organización de este evento, que promueve valores como el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la resiliencia, la colaboración, y el respeto a las reglas y a la autoridad, que se fortalecen mediante la práctica del deporte.

Las actividades se desarrollarán del 10 al 12 de noviembre con la participación de 320 atletas, quienes representan a 2 mil 325 estudiantes de 213 telebachilleratos de La Junta, Guachochi, Guadalupe y Calvo, San Juanito, Parral, Delicias, Juárez y Chihuahua.

Las disciplinas en las que compiten son Futbol 7×7, Voleibol y Atletismo, en esta última se incluyen las pruebas de 100 y 200 metros planos, relevos 4×100 mixto, 3 mil metros planos, impulso de bala y lanzamiento de disco.

Durante la ceremonia, autoridades educativas entregaron reconocimientos a los primeros docentes pensionados por edad y años de servicio, en el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato.