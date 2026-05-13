Capturan a dos con aparente droga y un arma hechiza en la Mármol Viejo

Durante un patrullaje de refuerzo a la vigilancia al sur de la ciudad, agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, efectuaron la detención de dos personas acusadas de poseer sustancias tóxicas y en uno de los casos un arma hechiza que les fueron aseguradas para hacer la puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

Uno de los detenidos responde al nombre de Juan Antonio H. M., de 40 años de edad quien fue descubierto en las calles Pacheco y Ladrillo de la colonia Mármol Viejo, al fumar una sustancia contenida en una pipa de vidrio y quien al ser objeto de una revisión se le localizó una porción de aparente cristal entre su ropa, equivalente aproximadamente a 8 porciones.

En el mismo sector se detuvo a Honorio G. O., de 47 años de edad luego de verlo sostener en su mano un arma en apariencia de fuego, la cual al aproximarse constataron que se trataba de una pistola hechiza que ameritó su detención y tras hacerle una revisión se halló una cantidad de hierba verde y seca que traía en una bolsa de plástico transparente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.