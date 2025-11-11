Ataque en “La Barra Tradicional” podría tener vínculo con crimen organizado

El fiscal César Jáuregui advierte que se trata de un caso ligado a disputas entre grupos delictivos; no hay detenidos hasta el momento.

La Fiscalía General del Estado lleva a cabo una investigación exhaustiva por el ataque armado registrado la madrugada del lunes a las afueras del bar La Barra Tradicional, donde una pareja fue asesinada y un hombre resultó herido.

El fiscal general, César Jáuregui Moreno, informó que las primeras indagatorias apuntan a la participación de grupos delictivos que operan en la capital. “Tenemos una idea clara de las organizaciones involucradas, pero no adelantaremos conclusiones. La investigación es robusta y en breve daremos resultados”, declaró.

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas fueron trasladadas por particulares al Hospital Ángeles, donde se confirmó su fallecimiento. En tanto, la persona lesionada logró refugiarse en las suites Staybridge, ubicadas en la misma zona.

Por protocolo, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) colabora en la indagatoria debido a que entre los fallecidos se encuentra una mujer.

Las autoridades ministeriales revisan grabaciones de cámaras de seguridad del sector, declaraciones de testigos y peritajes balísticos con el objetivo de identificar a los responsables. Aunque no se han realizado detenciones, la Fiscalía descartó que se trate de un hecho aislado y lo relaciona con las pugnas entre células criminales que disputan territorio en la capital.

El caso revive la preocupación ciudadana por la seguridad en zonas de esparcimiento nocturno, ya que en 2024 se registró un ataque similar en el mismo establecimiento.