Cuida tu dinero, antes de comprar un terreno verifica el uso de suelo en el SIGMUN

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a la ciudadanía a verificar el uso de suelo de los terrenos antes de realizar una compra para tomar decisiones informadas y seguras, especialmente en esta temporada en la que muchas personas planean invertir su aguinaldo.

Esta consulta puede realizarse fácilmente a través del Sistema de Información Geográfica del Municipio (SIGMUN), una plataforma digital del Gobierno Municipal que permite conocer la zonificación y regulación del suelo en todo el municipio.

Conocer el uso de suelo garantiza que tu inversión sea segura y que el terreno sea adecuado para el tipo de construcción o actividad que planeas realizar y de esta manera evitar problemas futuros por adquirir predios con restricciones o usos no permitidos.

Pasos para consultar el uso de suelo en SIGMUN Chihuahua

Ingresa a la página de SIGMUN Chihuahua: https://geoportal.mpiochih.gob.mx/sigmun/apps/webappviewer/index.html?id=abab1eab03774ce18c3610b842f11264 Dirígete al menú de “Capas” Activa únicamente la capa Ordenamiento Territorial → PDU 2040 (Séptima actualización) Selecciona “Zonificación Secundaria” Busca la ubicación de tu terreno en el mapa

El Gobierno Municipal de Chihuahua reitera su compromiso con la transparencia y el desarrollo ordenado de la ciudad al promover herramientas que protegen la economía y el patrimonio de las familias chihuahuenses.