Xóchitl critica a Sheinbaum por boleto del Mundial

fuente: excelsior

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez lanzó una crítica a la presidenta Claudia Sheinbaum tras el anuncio de que donará su boleto para la inauguración del Mundial 2026 a una niña o joven aficionada al fútbol.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Gálvez ironizó sobre el gesto y cuestionó el motivo detrás de la decisión.

“Uy, qué buen detalle, pero la verdad es que podrían ir las dos si le comparte el boleto de su marido, que se ve que estas cosas ni le gustan. No le saque, presidenta —¿será que le tiene miedo a la rechifla?—”, expresó la exsenadora en la grabación difundida en sus plataformas digitales.

Las declaraciones de Gálvez surgen en medio de los preparativos para la Copa Mundial 2026, donde México será sede del partido inaugural, y en un momento de alta exposición pública para Sheinbaum, quien encabezará los actos protocolarios del evento.

La decisión de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que donará su boleto para la inauguración del Mundial 2026 a una niña o joven aficionada al fútbol que no cuente con los recursos para asistir al evento.

El gesto, explicó, busca dar visibilidad y aliento a las mujeres y niñas que practican o siguen este deporte, históricamente dominado por hombres.

“Ese boleto que me dieron se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el fútbol”, declaró la mandataria en conferencia de prensa.

¿Cómo se elegirá a la ganadora del boleto?

Infantino le hace entrega del primer boleto para el partido de inauguración a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum detalló que la medida tiene como propósito inspirar a nuevas generaciones y brindar una oportunidad a quienes, por motivos económicos, no podrían vivir una experiencia de esa magnitud.

Además, precisó que aún se analiza el mecanismo mediante el cual se elegirá a la beneficiaria del boleto.