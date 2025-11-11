Chihuahua, una de las mejores ciudades para emprender en el país: Bonilla

Durante el Congreso Nacional de “Innovación, Retos y Cambios” edición 2025 de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), el alcalde Marco Bonilla, expuso la relevancia de las mujeres en el emprendimiento e innovación para el desarrollo económico de Chihuahua, que convierte a esta ciudad en una de las mejores para emprender en el país.

En su mensaje, Marco Bonilla dio la bienvenida a visitantes del país a Chihuahua, la quinta ciudad más competitiva y la primera en innovación, lo cual es resultado de una estrategia de políticas que han permitido generar oportunidades para todas y todos. “Porque si queremos un México más justo, más fuerte y más innovador, necesitamos más personas, y especialmente más mujeres, que se atrevan a emprender, a proponer y a liderar”, expresó Bonilla.

Destacó que, desde el Gobierno Municipal de Chihuahua, en estos últimos años, se ha creado un modelo de apoyo al emprendimiento con una visión clara: que emprender no sea un privilegio, sino una posibilidad real.

“Con acciones como estas, hemos brindado asesoría, capacitación y vínculos reales con el mercado a miles de emprendedoras. Y por eso, podemos decir con certeza que Chihuahua Capital es, y seguirá siendo, una de las mejores ciudades para emprender en México”, agregó el Alcalde.

Detalló que, dentro de los créditos que se erogan desde el Municipio para el emprendimiento, las mujeres cumplen al 100 por ciento con los pagos, además, son quienes mayormente buscan emprender, por lo que las felicitó de nueva cuenta.

Finalmente, reiteró su compromiso con las mujeres y con trabajar para el desarrollo económico de las familias, lo que, a fin de cuentas, se refleje en que cuenten con más dinero en su bolsillo.