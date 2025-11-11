Coche bomba en Delhi deja al menos 8 muertos

La detonación, ocurrida junto a la estación de metro Lal Quila/Red Fort (Fuerte Rojo), provocó incendios en vehículos cercanos y desató un operativo de emergencia y seguridad reforzada en la ciudad y otros estados del país. El primer ministro Narendra Modi lamentó las víctimas y dijo que revisó la situación con el Ministerio del Interior.“Condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos en la explosión en Delhi… Revisé la situación con el ministro del Interior Amit Shah y otros funcionarios”, escribió en X. The Indian ExpressLa Policía de Delhi informó que el vehículo estalló a baja velocidad en un semáforo próximo a la puerta del complejo histórico. En el lugar ardieron seis autos, cuatro motocicletas y tres rickshaws eléctricas; siete carros de bomberos acudieron tras una llamada recibida a las 18:55 y lograron sofocar el fuego a las 19:36, de acuerdo con el parte del Servicio de Bomberos de Delhi.La investigación preliminar quedó a cargo de la Special Cell y unidades locales, con apoyo de la Guardia Nacional de Seguridad (NSG) y la Agencia Nacional de Investigación (NIA). Las autoridades ordenaron una alerta alta en toda la capital. The Indian ExpressEl comisionado de la Policía de Delhi, Sanjay Arora, detalló que el estallido ocurrió alrededor de las 18:52 y confirmó el despliegue de equipos forenses y antiterroristas, así como el cierre temporal de accesos inmediatos en el corredor de Netaji Subhash Marg y el entorno del metro.“La prioridad es asegurar la zona, asistir a los heridos y preservar los indicios para una pesquisa exhaustiva”, indicó en una actualización nocturna.Mientras avanzaba el peritaje, el Gobierno central y varios estados anunciaron medidas preventivas. Punjab y Haryana elevaron vigilancia en estaciones de tren y aeropuertos; Uttar Pradesh y Maharashtra activaron protocolos de contingencia en grandes urbes como Mumbai y Lucknow.El Ministerio del Interior señaló que “todas las posibilidades están siendo exploradas” y que los equipos forenses analizarán restos del vehículo y residuos explosivos recuperados en el perímetro.

