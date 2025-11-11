Eagles se imponen a Packers en un cerrado Monday Night Football.

Diario de México

By Gibran C.G

Las Philadelphia Eagles salieron victoriosas en su visita a Lambeau Field, tras superar a los Green Bay Packers 7-10 en un cerrado Monday Night Football de la Semana 10 de la NFL 2025.

El encuentro cumplió las expectativas de un juego con sabor a postemporada: una batalla defensiva intensa, pocas oportunidades claras y una definición que llegó hasta la segunda mitad.

Defensas dominantes en la primera mitad

El duelo, disputado el lunes 10 de noviembre de 2025, comenzó con ambos equipos anulando los ataques rivales. El primer cuarto terminó sin puntos y, conforme avanzó el segundo, la historia se repitió: ni Eagles ni Packers lograron romper el cero en el marcador.

La primera mitad cerró con un inusual empate 0-0, reflejo del equilibrio y la dureza en las trincheras.

Fue hasta el tercer cuarto cuando las Eagles lograron abrir el marcador con un gol de campo, colocando el 3-0 provisional. La defensiva de Green Bay resistió, pero el desgaste comenzó a notarse conforme avanzaban los minutos.

Ya en el último cuarto, Philadelphia amplió su ventaja con un touchdown que marcó el rumbo definitivo del partido. Los Packers respondieron con una anotación propia en los instantes finales, aunque fue insuficiente para revertir la historia.

Al silbatazo final, las Eagles sellaron el triunfo y reforzaron su condición de contendientes en la Conferencia Nacional.

Victoria clave rumbo a playoffs

El resultado mantiene a Philadelphia con una sólida marca de 7-2, en lo más alto de la NFC Este, y con el impulso necesario para seguir defendiendo su título. En su compromiso anterior, habían superado 38-20 a los New York Giants.

Para Green Bay, la derrota llega en un momento delicado. Tras caer la semana pasada ante los Carolina Panthers (16-13), los Packers ahora registran 5-3-1 y sienten la presión de los Detroit Lions por el liderato de la NFC Norte.