Bacheo del Municipio estará en cuatro sectores este martes 11 de noviembre.

Se han atendido más de 59 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este 11 de noviembre, mediante el programa emergente en calles de las colonias: Romanzza, Pacifico, San Felipe y Paseos de Chihuahua.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán por la mañana.

Cabe señalar que desde el inicio del programa emergente el pasado 7 de julio, y hasta el lunes 10 de noviembre, se han atendido 40 mil 380 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se han solucionado 59 mil 074.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.