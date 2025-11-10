Operativo de Gobernación Municipal logra clausurar siete negocios por incumplir leyes

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría al del Ayuntamiento, informa que del 3 al 9 de noviembre se realizaron 232 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 20 actas administrativas por diversos motivos y 7 clausuras en total.

Este operativo, que se realiza junto a una célula con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, busca lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas en beneficio de los consumidores y visitantes a estos negocios, además de prevenir la venta de droga.

Las clausuras realizadas al momento fueron:

• Licorería Berumen 1, por falta de revalidación anual de licencia, licencia de funcionamiento y más documentos.

• Cancha de Futbol Urban 7 Sur, falta de permiso de bebidas alcohólicas, licencia de uso de suelo y más.

• Restaurante bar y salón de baile Yate por falta de diversos documentos y permisos.

• Restaurante Bar Canchas 7 Gold (Cancha Cerve), por falta de licencia de uso de suelo, opinión municipal, medidas de seguridad y más.

• Bar del Despecho, por riña y extracción de bebidas.

• Centro nocturno Montana, por riña.

• Licorería Visa del Norte por no presentar varios documentos.