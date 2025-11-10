Más de 42 mil asistentes disfrutaron de Cuulinaria 2025

Posicionando a Chihuahua Capital como referente gastronómico a nivel nacional, el Gobierno Municipal reportó que al evento Cuulinaria 2025, Festival del Buen Comer, asistieron más de 42 mil personas para disfrutar de una tarde en familia y amigos, compartir comida, vino, música en vivo, artesanías y diversas atracciones para chicos y grandes.

Este festival que tuvo temática de Día de Muertos generó una derrama económica superior a los 43 millones de pesos para el sector gastronómico para los comerciantes y locatarios que fueron parte de este evento.

Durante dos días, las y los asistentes disfrutaron de una experiencia única con la participación de más de 120 expositores gastronómicos con experiencias culinarias de primer nivel.

Cabe recordar que, durante esta jornada, se implementó un operativo vial, lo que permitió mantener un flujo ordenado y seguro para todas y todos los asistentes, resultando en el retiro con grúa de cinco vehículos.

Cuulinaria es una iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, Chihuahua Espectacular A.C., Food Experience, Smart y aliados estratégicos del sector productivo, quienes trabajan en conjunto para fortalecer el desarrollo económico y la proyección cultural de la ciudad.

Este evento forma parte del compromiso de la actual administración municipal por consolidar a Chihuahua Capital como un destino gastronómico y turístico de alto nivel, promoviendo la participación de emprendedores locales, el aprovechamiento de los espacios públicos y la convivencia social entre familias chihuahuenses.