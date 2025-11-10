“Meta Olímpica” el fondo para rendimiento reportado

Desde el Polideportivo Luis H Álvarez, el alcalde Marco Bonilla, presentó “Meta Olímpica 2028”, el fondo para deportistas de alto rendimiento que viajarán a Los Ángeles California en representación de Chihuahua.

El Fondo Deportivo es una iniciativa del Gobierno Municipal de Chihuahua, para apoyar financieramente la preparación de atletas que representen a Chihuahua capital rumbo alos próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028; el programa convoca a la participación de patrocinadores con recursos financieros para cubrir necesidades que presentan los atletas durante su ciclo de preparación deportiva.

La identidad del nombre “Meta Olímpica CUU” busca inspirar a realizar esfuerzos locales del gobierno y el empresariado, que, con un trabajo en equipo, se puede lograr grandes proyecciones a nivel internacional.

Su identidad es incluyente y atemporal, inspirada en los colores olímpicos, proyectando una visión posterior a la actual administración municipal, que acompañe el camino seguro de los atletas chihuahuenses hacia Los Ángeles 2028 y consolide al programa como un símbolo de unidad y excelencia deportiva a nivel estatal, nacional e internacional, con el antecedente de los convenios de colaboración que ha encabezado el alcalde Marco Bonilla con el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Paralímpico Mexicano.

El programa fue una promesa de campaña del alcalde Marco Bonilla para asegurar la presencia de deportistas en JO.

Este fondo se manejará en un formato de beca económica mensual, que abarcará todo el ciclo de competencia, es decir, los mundiales, Juegos Centroamericanos 2026, Juegos Panamericanos 2027 hasta llegar a Juegos Olímpicos 2028.

La sustentabilidad del Fondo de Alto Rendimiento tiene participación económica:• Del Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.• Empresariado chihuahuense, por lo que se invita a todas las marcas a que se sumen a potencializar el talento de los deportistas con proyección a JO. •(pendiente) del Gobierno del Estado de Chihuahua.

El Fondo de Alto Rendimiento operará como un programa de Becas donde los beneficiarios deberán presentar susresultados y evidencias de sus competencias, que será reportado al IMCFD. Sin embargo, el dinero será entregado a través de “Chihuahua Espectacular” asociación civil.

Atletas que hasta el momento están considerados en el programa de Meta Olímpica y estarán presentes en el evento:

1. Julio César Salazar Enríquez, marcha.

2. Karla Ximena Serrano Olivarez, marcha.

3. Daniela Andrea Martínez Mariscal, ParaTaekwondo.

4. Alegna Ariday González Muñoz, marcha.

5. Byanca Melissa Rodríguez Villanueva, natación estilo mariposa.

6. Andrés Eduardo Olivas Núñez, marcha. Atletas que también son parte pero no estarán presentes en el evento:

7. Humberto Najera Ruiz, natación estilo dorso. 8. Marcelo Alejandro Laguera Pérez, fondista. 9. Jair Ramón Portillo Rodríguez, salto de altura.10. Erick Josué Portillo Rodríguez, salto de altura.