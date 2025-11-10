Comerciantes son extorsionados a diario

Alejandro Lazzarotto, presidente de Canaco Chihuahua, reconoció que a diario los socios reciben llamadas de extorsión, sin embargo trabajan con seguridad pública para evitar caer en estafas.

“En Chihuahua se han presentado muchos casos de extorsión telefónica. Desafortunadamente no existe una manera de llevar una estadística o un seguimiento exacto, pero todos los días hay extorsión telefónica”, señaló un empresario local.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), por el momento no se cuenta con una cifra precisa sobre la incidencia de este delito. No obstante, el sector empresarial insistió en la necesidad de emitir una alerta para que la ciudadanía tome precaucione

“Chihuahua es una burbuja en un mar de problemas y creo que tenemos que defender esto”, agregó el empresario, al destacar la importancia de no permitir que este tipo de delitos avance.

Finalmente, se exhortó a la población a mantenerse atenta ante llamadas sospechosas y reportarlas de inmediato, con el fin de evitar caer en extorsiones que puedan poner en riesgo su patrimonio o seguridad.