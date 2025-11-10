Chicago podría registrar una nevada histórica mientras una ola ártica se extiende por gran parte de EE.UU.

Por Briana Waxman, meteoróloga de CNN

Chicago enfrenta un peligroso evento de nieve por efecto lago desde la noche del domingo hasta la mañana de este lunes. Una franja estrecha, pero extremadamente intensa, podría dejar nieve a un ritmo de 7,6 o más centímetros por hora, tan rápido que superaría la capacidad de mantener las carreteras despejadas. Si la franja se desplaza y se detiene, la ciudad podría registrar una nevada de dos dígitos antes del mediodía de este lunes.

A medida que las temperaturas caen a los -6 grados Celsius la noche del domingo y la mañana de este lunes, las intensas nevadas podrían crear “condiciones de viaje peligrosas o casi imposibles”, según el Servicio Meteorológico Nacional. Durante este periodo, una franja estrecha e intensa de nieve por efecto lago, de solo unos 16 km de ancho, podría generar truenos, ráfagas de viento cercanas a 56 km/h y visibilidad casi nula en su punto máximo. Las acumulaciones podrían variar drásticamente de una cuadra a otra. La ubicación exacta de esa franja determinará quién enfrentrá solo unos centímetros de nieve y quién podría recibir más de 30 cm.

Chicago no ha tenido una nevada de 25 cm desde enero de 2021. Hay que remontarse a 2015 para encontrar una nevada de 25 cm en noviembre. Y la mayor nevada registrada en noviembre en la ciudad es de 30 cm, en 1895.

La mañana de este martes será bastante fría para millones, con sensaciones térmicas por debajo del punto de congelación en gran parte de EE.UU. CNN Weather

Frío récord para comenzar la semana

Esta brutal situación en Chicago está siendo impulsada por la misma masa de aire ártico que está a punto de extenderse por los dos tercios orientales del país. No se trata solo de un “frente frío”, sino de una auténtica irrupción polar.

La mañana de este lunes será la más fría desde la primavera para decenas de millones al este de las Rocosas, y el frío será aún más intenso este martes. Se esperan temperaturas mínimas en o por debajo del punto de congelación tan al sur como Texas y Florida, y tan al este como los Apalaches.

Atlanta experimentará uno de los cambios de temperatura más drásticos. El domingo, la máxima allí fue cerca de 21 °C. Este lunes, la ciudad apenas alcanzará los 3 °C. Las temperaturas podrían caer a los -1 para la mañana de este martes, que sería la mañana más fría en Atlanta desde febrero. Esperaríamos ver temperaturas así a mediados de enero, no en la primera mitad de noviembre.

Este martes por la mañana podrían romperse récords diarios de bajas temperaturas en partes de Alabama, Mississippi, Georgia, el sureste de Louisiana e incluso Florida. Eso incluye lugares como Birmingham y Huntsville en Alabama, Baton Rouge en Louisiana, Savannah en Georgia y Tampa y Fort Myers en Florida.

Las ciudades de Washington y Nueva York también probablemente registrarán su mañana más fría de este periodo el martes. Washington podría amanecer cerca de los -1 °C. Nueva York solo alcanzará una máxima en los 4 °C este martes por la tarde. La sensación térmica matutina en ambas ciudades podría estar entre los -6 °C, pero la situación en Chicago es especialmente volátil debido a cómo el aire ártico interactúa con el lago cálido.

Habrá nieve en otras regiones también, aunque no será como la intensa nevada concentrada de Chicago. La nieve por efecto lago continuará en las zonas a sotavento de los Grandes Lagos. Las laderas occidentales de los Apalaches centrales podrían acumular varias pulgadas este lunes. Las zonas más elevadas desde Virginia Occidental hasta la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee pueden esperar acumulaciones de nieve.

La buena noticia: la ola de frío no durará mucho. Las temperaturas en el centro de EE.UU. se recuperan rápidamente este martes, y la mayor parte del este volverá a calentarse este miércoles.