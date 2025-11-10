El millonario comunista.

Por: Francsico Flores Legarda

La artera muerte del presidente municipal de Uruapan, Michoacán Carlos Monzo,

así como diversos lideres agricultores de este Estado, por desgracia los que

puedan seguir frente a la delincuencia organizada. Lo cual acredita deja entrever

como la presidenta tiene desorienta las velas de la embarcación de nuestro país.

Mas grave aun, no solo están afectando a lideres de la oposición, también a quien

formaron parte del club de Morena, cuyos dirigentes supuestos izquierdista ni

siquiera tienen un remedo conocimiento de lo que significa ser liberal. Para ellos lo

importante, es decir: “Ya no somos como los de antes, la ultraderecha,

comentocratas, conservadores, neoliberales” y demás calificativos. La presidenta

en su cabeza que con esos descalificativos logra calmar las aguas para hacérsela

la victima de los ataques que dice sujeta. “El pueblo noble nos protege”. Confunde

que el concepto de izquierda es mas amplio de la corta visión que tienen sobre

este concepto.



Sus lideres se la pasan de vieja por todo el mundo, bajo el argumento de mostrar

al mundo los logros de Morena, bajo un gobierno de izquierda. Viajan por países

de primer mundo, a mano llenas. Se les olvida que los ciudadanos están bajo el

fuego la delincuencia, pobreza, no termino de señalar las afectaciones que se

sufren, además de los desastres naturales.



En estos tiempos se de izquierdo no significa nada, se requieren hombres

liberales, con humanidad, empatía, respetuosos del dolor humano, dejar de

calificar a sus adversarios con expresiones que ya no tienen un rumbo, solo

enfrenamiento entre el pueblo. El homicidio de Carlos Manzo, marca un antes y un

después de la política en México. Podrán ser detenido decenas de sujetos que

participaran en este evento tan desastroso el daño lo han dejado. Como lo he

señalado mientras la gran mayoría sigan siendo estúpidos no habrá un futuro

mejor. Esto lo dijo Zohbrab Mandamin en 1882 político socialistas que gano las

elecciones en New York. El no es como los de antes.



Como un ejemplo de como los izquierdistas de Morena, marxistas como dice el

Senador Morena Noroña, están a la orilla del abismo para convertirse en

capitalista después de la caída del muro de Berlín.



No termino de extender el trazado con las múltiples expresiones de dolor de los

mexicanos, periodistas, más todos los que estamos agraviados.



Comparto un breve análisis del libro; “El millonario Comunista”, de Ramón de

España, en la cual se describe la vida de los comunista a donde nos llevan

encaminados los miembros del partido oficial y su presiente.

El hombre más rico del mundo es un “comunista”, y no precisamente cualquier

“comunista’’, sino el excoronel de los servicios secretos de Alemania Oriental. Se

trata de una manifestación más del alto grado que alcanzó la diferenciación social

en los regímenes burocráticos, en vísperas de su colosal derrumbe. Mucho antes

de que aparecieran los Gorbachov y sus secuaces “reformistas”, las tendencias

procapitalistas ya estaban sólidamente implantadas en el corazón de la

burocracia, incluso en sus aparatos y países más “conservadores”, como lo son

los servicios de seguridad o la ex Alemania Oriental, un “Estado de paz”, según la

recordada solicitada de Vicente y Echegaray, de agosto de 1989.

Alexander Schalck-Golodkowski, que de él se trata, máximo jefe de la STASI, es

propietario de un verdadero tesoro de acciones, dinero y lingotes de oro, el cual

duplica las riquezas del super-millonario Sultán de Brunei y quintuplica las de la

Reina Elizabeth de Inglaterra (Corriere della Sera, 28/11/90). Schalck, que era

tesorero del Partido Comunista, derivó gran parte de los fondos bajo su

administración al montaje de una estructura paralela de empresas —denominadas

Kolko— con grandes conexiones y negocios fuera del país. Esta “multinacional”

era frecuentemente utilizada por toda la alta burocracia para fugar riquezas al

exterior y poner a resguardo los recursos saqueados al Estado.

La Kolko estaba íntimamente asociada con banqueros suizos y capitalistas

austríacos y tenía fuertes participaciones accionarias en fábricas y agencias de

turismo internacional. Como era dirigida por un hombre de los “servicios”, la

especialidad comercial de la Kolko era el tráfico de armas y el espionaje industrial.

Por medio de estas actividades de sistemática rapiña de los fondos del “Estado

Obrero”, Schalck amasó una fortuna de 50 mil millones de marcos. El ex-coronel

formaba parte del círculo personal del déspota Honnecker, del cual se ha venido a

saber ahora que fue un colaborador de la Gestapo antes de convertirse en

gobernante stalinista.

Estos ex-funcionarios de la RDA son naturalmente ahora los campeones de la

“economía de mercado “, o más precisamente de la restauración de la propiedad

privada de los medios de producción. El millonario Schalck huyó precisamente de

la ex-RDA cuando comenzaron las movilizaciones de masas a fines de 1989, para

colocarse, él y su dinero, bajo la protección de los servicios secretos occidentales.

Esta es la naturaleza real del “campo socialista” que los partidos comunistas

defendieron durante sesenta años y que hoy los llamados sectores “combativos” y

“guevaristas” de esos PP.CC. quisieran ver restaurado.

Aquí lo dejo lo anotado no se aleja de la realidad a donde Morena lleva a México.

Entendamos nadie es políticamente puro.

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Faculta de Derecho de la UACH

X profesor_F

*Ramòn de España